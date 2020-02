Neuen Ideen auf der Spur

Jede unternehmerische Tätigkeit beginnt mit einer Idee. Doch wie entstehen Ideen über­haupt?

Eine Frage, vor der Zorica Zagorac-Uremović, die nach ihrem BWL-Studium an der Universität Liech­tenstein erfolgreich bei verschiedenen Un­ternehmen wie Hilti und Huber tätig war - und der sie auf wis­senschaftlicher Ebe­ne nachgehen wollte. Die Feldkircherin, die 1989 mit ihrer Familie aus Bosnien-Herzego­wina nach Österreich gekommen ist, unter­suchte in ihrer Doktor­arbeit an der Univer­sität Liechtenstein vor allem aus psychologi­scher Sicht die Denk­stile Dutzender erfolg­reicher Unternehmensgründer. Dabei hat sie herausgefunden, dass es Strategien gibt, Ge­schäftsideen zu identifizieren. Ihre Erkennt­nisse nutzt sie, um Trainingsprogramme zu entwickeln. Geprägt wurde die erfolgreiche Wissenschaftlerin, die Forschungsaufenthal­te unter anderem in Stanford und Australien absolvierte, von ihrem Vater, wie sie sagt. Die­ser ist als Unternehmer im Elektronikbereich tätig: „Ich habe früher bei ihm mitgearbeitet, aber auch heute ins­pirieren mich unsere Gespräche.“ Derzeit ist die 36-Jährige Post­doktorandin und Do­zentin am Lehrstuhl für Technologie- und Innovationsmanage­ment an der ETH Zü­rich. „Wissenschaft mit Bezug zur Praxis ist das, was mich be­geistert.“