Neue Züge und Updates für mehr Pünktlichkeit in Ostregion

Mit mehreren Maßnahmen soll die Pünktlichkeit der Bahn in der Ostregion verbessert werden. Geplant sind etwa die Anschaffung neuer Cityjets und ein Update für alte Garnituren, sagten der niederösterreichische Landesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) und ÖBB-Regionalmanager Michael Elsner am Freitag. "Wir brauchen den Bau einer neuen, weiteren Stammstrecke durch Wien", betonte Schleritzko zudem.

Auf der Stammstrecke in Wien im Abschnitt Floridsdorf – Meidling, auf der die meisten Pendler aus Niederösterreich unterwegs sind, fahren den Angaben zufolge 711 Züge täglich im Nah-, Güter- und Fernverkehr. Die Taktung sei fast so dicht wie im Wiener U-Bahnnetz. Kleinere Verspätungen oder Zwischenfälle würden oft weitreichende Folgen für mehrere Strecken haben. Auf der Stammstrecke lag der Anteil an pünktlichen Zügen 2018 mit 94,3 Prozent unter dem im Verkehrsdienstevertrag mit den ÖBB vereinbarten Ziel von 95 Prozent. Das sei “nicht akzeptabel”, erklärte der Landesrat. In der gesamten Ostregion und in Niederösterreich wurde das Ziel erreicht. “Die Verspätungsthematik ist für uns sehr unangenehm, weil das Image des gesamten öffentlichen Verkehr leidet”, sagte Wolfgang Schroll vom Verkehrsverbund Ost-Region (VOR).

Weiters seien Höhenkontrollen in Planung, um Lkw-Kollisionen an Brücken und dadurch verursachte Unterbrechungen zu verringern. Außerdem wird die Betriebsführungssoftware verbessert, die ein flüssigeres “Einfädeln” von Zügen aus der Regionen in die Stammstrecke ermöglicht. Auf der S7 werden ab 6. Mai zusätzliche Lokführer aufgeboten, um das Wenden am Bahnhof Wien-Flughafen zu beschleunigen. Ebenfalls ab diesem Datum ist eine “Blaulichtgarnitur” in Liesing und in Floridsdorf im Einsatz, um bei Störungen rascher einzugreifen. Auch die Diskussion mit den ÖBB über eine Bahnsteigverlängerung sei nach wie vor im Laufen, diese Maßnahme wäre laut Schleritzko an einigen Wiener Bahnsteigen möglich und würde die Kapazität erhöhen.