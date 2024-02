Neue "WZ"-Chefin Schmidt: Aus für Druckausgabe "richtig"

Katharina Schmidt ist seit langem an Bord der "Wiener Zeitung" und seit kurzem deren Chefredakteurin. Zuvor arbeitete sie nach einer kritisierten Gesetzesnovelle, mit der die tägliche Printausgabe eingestellt wurde, an der Neuaufstellung mit. Im APA-Interview erklärt die 40-Jährige, warum sie die Regierungsentscheidung nachvollziehen kann, wie die "WZ"-Reichweite bereits gesteigert wurde und wie sie speziell bei 20- bis 29-Jährigen gegen Nachrichtenmisstrauen vorgeht.

APA: Sie stehen als erste Chefredakteurin an der Spitze der neuen "Wiener Zeitung". Als gedruckte Tageszeitung ist die "Wiener Zeitung" seit Juli Geschichte - ebenso wie der Titel als älteste noch bestehende Tageszeitung der Welt. Die Regierung hat stets darauf verwiesen, dass die Zukunft im Digitalen liege und die Verkaufszahlen bescheiden seien. Können Sie die Entscheidung des Eigentümers in Form der Republik nachvollziehen?

Schmidt: Die Druck- und Vertriebskosten für Printausgaben sind massiv gestiegen. Man könnte das Geld besser in Onlinejournalismus investieren. Viele stellen weltweit die Sonntagsausgabe oder die Montagsausgabe ein oder erscheinen gar nur noch einmal wöchentlich. Bei uns kam es vergleichsweise früh, weil es der Gesetzgeber so wollte. Früher oder später wird es aber alle treffen.

Schmidt: Der "Media Hub Austria" ist Teil des "Wiener Zeitung"-Gesetzes und steht auf drei Säulen. Eine davon ist ein Hub für Start-ups. Eine weitere ist ein Zentrum für Medienwissen, wo es um Medienbildung insgesamt geht. Die dritte Säule ist ein Traineeship. Hier bilden wir Jungjournalisten und -journalistinnen mit einer gewissen Vorerfahrung weiter. Wir schicken sie dabei unter anderem in unterschiedliche Redaktionen, wo sie für mehrere Monate arbeiten. Es gibt einen Beirat, in dem Personen aus all diesen Redaktionen sitzen. Darunter ist etwa die "Kleine Zeitung", Puls 4 oder die "Furche". Sie entscheiden gemeinsam über das Ausbildungsprogramm. In den einzelnen Redaktionen sind sie den jeweiligen Redaktionsstatuten unterworfen und agieren im Rahmen der Redaktionsunabhängigkeit.