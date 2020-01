Neue Wohnanlage entsteht im Zentrum

Engstelle beseitigt und zwei Häuser abgerissen: 34 Wohnungen und zwei Geschäfte entstehen

FRASTANZ In der Nachbarschaft des neuen Saminaparks im Zentrum von Frastanz entsteht in der Hauptmann-Frick-Straße derzeit ein weiterer Neubau mit Wohn- und Geschäftsflächen. Nach Abriss zweier Häuser an der „Engstelle“ soll der Spatenstich bereits im März erfolgen und der Rohbau schon in einem Jahr stehen. Im Frühjahr 2022 sollen die Wohnungen an die Eigentümer übergeben werden.