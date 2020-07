Neue Woche startet mit Badewetter – Hitzetag am Dienstag

Die nächste Woche bringt weitgehend Sommerwetter und hohe Temperaturen nach Vorarlberg. So richtig heiß wird es aber nur am Dienstag.

Heißer Dienstag

Am Dienstag bleibt es hochsommerlich, wahrscheinlich wird es sogar der heißeste Tag des bisherigen Sommers. Die Höhenströmung dreht auf Südwest und bringt subtropische Luft heran. Ab Mittag bilden sich erste Quellwolken über dem Bergland, die sich am Abend anschließend in Form heftiger Hitzegewitter entladen.

Wechselhafter Mittwoch

Eine Kaltfront legt sich am Mittwoch an die Alpennordseite und bleibt mehr oder weniger ortsfest. Der Mittwoch verläuft damit wechselnd bewölkt und über den Tag verteilt kommt es immer wieder zu Schauern, im südlichen Bergland können auch noch Blitz und dabei sein. Es bleibt warm.

Sonniger Donnerstag

In Summe recht sonnig wird der Donnerstag. Am Vormittag lösen sich Nebelfelder in den Tälern auf, Restwolken wandeln sich über dem Bergland in Quellwolken um. Über dem südlichen Bergland zwischen Rätikon, Arlberg und Silvretta reicht es noch für einen kurzen Schauer am Nachmittag, sonst bleibt es voraussichtlich trocken.