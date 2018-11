Neue Wege in die Pflege

Nutze deine Chance: Die Ausbildung zur Pflegeassistenz oder Pflegefachassistenz in der Gesundheits- und Krankenpflegeschule Feldkirch.

Die Gesundheits- und Krankenpflegeschule Feldkirch bietet die volle Bandbreite an Pflegeausbildungsmöglichkeiten an: von der gehobenen Ausbildung im Pflegefachdienst über die Pflegeassistenz, die Pflegefachassistenz bis hin zu zahlreichen Sonderausbildungen.

Die Arbeitsplatzchancen sind ausgezeichnet, Pflegepersonal wird überall dringend gesucht. Die meisten finden gleich nach dem Abschluss eine Anstellung, entweder im Krankenhaus, in Pflegeheimen oder in der Hauskrankenpflege. Das praktische Wissen erlernen die Schüler der Schulen für Gesundheits- und Krankenpflege in den Krankenhäusern und in Langzeitpflegeeinrichtungen.