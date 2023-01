Neue Vorwürfe in der Ärztekammer

Nach dem Bekanntwerden mutmaßlicher Missstände in einer ausgelagerten Tochtergesellschaft der Kurie niedergelassene Ärzte der Wiener Ärztekammer hat die Standesvertretung nun Anzeige gegen drei Personen eingebracht, berichten "dossier.at" und die "Kronen Zeitung" am Freitag. Gegen zwei Personen wird der Vorwurf der Untreue erhoben, ein Mitarbeiter der Ärztekammer wird der Begünstigung verdächtigt.

Passiert sein sollen die Malversationen bei der Equip4Ordi GmbH noch in der Zeit, als der nunmehrige Ärztekammer-Präsident Johannes Steinhart Kurienobmann war. Dieser verspricht nun, das "vollständige Aufarbeiten der möglichen Missstände" voll zu unterstützen. Sein Nachfolger Erik Randall Huber will als nächstes den Ärztefunkdienst einer Gebarungsprüfung unterziehen. Zur Verhinderung künftiger Missstände soll in jeder Tochtergesellschaft ein Wirtschaftsprüfer installiert werden.