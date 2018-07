Neue Vorwürfe gegen Holzhändler Schweighofer

Die Holzindustrie Schweighofer kommt aus den Schlagzeilen nicht heraus. Nach Vorwürfen von Umweltschützern in dieser Woche berichtet nun das Nachrichtenmagazin "profil" von einem Fall aus dem Jahr 2016, in dem Schweighofer sein aus dem Ausland bezogenes Holz mutmaßlich falsch deklariert haben soll. "profil" beruft sich dabei auf ihm zugespielte Frachtpapiere und Fotos ukrainischer Aktivisten.

Eine mögliche Fehldeklaration würde zwar nichts darüber aussagen, ob das Holz legal oder illegal geschlägert wurde. Wohl aber könnte das Holz unter falschen Angaben in die EU gebracht worden sein, was gegen die EU-Handelsverordnung (EUTR) verstoßen würde, erklärte der WWF. “Das ist nach meinem Dafürhalten zweifelsfrei hochwertiges Sägerundholz. Allem Anschein nach ist die Fracht falsch deklariert”, so WWF-Waldexperte Johannes Zahnen zum Magazin. Es stelle sich außerdem die Frage, ob durch die Fehldeklaration Zölle und Einfuhrsteuern umgangen worden sind. Die Umweltschutzorganisation hatte bereits vergangenen Donnerstag bekundet, eine weitere Beschwerde beim heimischen Bundesamt für Wald gegen den Holzriesen einzubringen.

Schweighofer betonte in einer Stellungnahme an das Nachrichtenmagazin, dass die Deklaration als Faserholz korrekt und vor allem aufgrund des Durchmessers zulässig sei. Dies sei durch die österreichischen Holzhandelsusancen, einem Regelwerk für die Holzbranche, gedeckt. Schweighofer halte sich selbstverständlich an die Gesetze, so der Pressesprecher zu “profil”.