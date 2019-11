In französischen Medien sind neue Vergewaltigungsvorwürfe gegen Roman Polanski publik geworden. Die französische Schauspielerin und Fotografin Valentine Monnier beschuldigt den mittlerweile 86-Jährigen polnisch-französischen Regisseur demnach, sie 1975 als 18-Jährige vergewaltigt zu haben. Polanskis Anwalt Hervé Témime bestritt den Vergewaltigungsvorwurf.

In Briefen hat sich die 63-Jährige auch an die Polizei von Los Angeles und die französische Präsidentengattin Brigitte Macron gewandt. Deren Büro bestätigte nach Angaben der französischen Nachrichtenagentur AFP am Samstag die Existenz zweier Briefe.