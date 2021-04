Neue Variante für Wiener Heumarkt-Projekt in Verhandlung

Die Umplanungen für das Projekt Heumarkt von Investor Michael Tojner gehen in eine neue Runde. Nachdem jüngst ein neuer Plan bekannt geworden war, bei dem der einst vorgesehene Wohnturm auf dem Platz nahe der Wiener Innenstadt gestrichen und stattdessen das projektierte Hotel- und Kongressgebäude auf 55,2 Meter erhöht wird, scheint auch dieses Vorhaben Makulatur. Man verhandle eine neue Variante, bestätigte SPÖ-Landtagspräsident Ernst Woller am Mittwoch dem "Kurier".

"Wir arbeiten an geringfügigen Veränderungen, sodass eine Variante entsteht, die doch etwas anders ist", so Woller gegenüber dem "Kurier". Die Höhe sei hier der entscheidende Faktor. Die UNESCO hatte stets das am Areal bestehende, 43 Meter hohe Hotel Intercontinental als Orientierungspunkt genannt. In der zweiten Maihälfte soll der neue Plan nun der Öffentlichkeit präsentiert werden.