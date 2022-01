Neue US-Botschafterin von Nehammer und Kogler empfangen

Die neue US-Botschafterin Victoria Reggie Kennedy hat am Dienstag ihre Antrittsbesuche bei Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) absolviert. Nehammer zeigte sich bei dem Treffen "entschlossen, unsere ausgezeichneten bilateralen Beziehungen weiter zu stärken", wie er anschließend auf Twitter mitteilte. Die Botschafterin bedankte sich für den herzlichen Empfang und lobte die "starken bilateralen Beziehungen" zwischen Österreich und den USA.

Laut Bundeskanzleramt stießen insbesondere die österreichischen Pläne für eine Impfpflicht auf Interesse bei der diplomatischen Vertreterin der USA in Österreich. Darüber hinaus sei es bei dem Gespräch "in sehr guter Atmosphäre" unter anderem um die Vertiefung der bilateralen Beziehungen, die gemeinsame Bekämpfung der Corona-Pandemie und die aktuelle Situation in der Ukraine gegangen, hieß es nach dem Treffen. Weitere Details wurden keine genannt.

Kennedy erklärte ihrerseits im Kurznachrichtendienst Twitter, sie freue sich "auf den Ausbau unserer Zusammenarbeit in den Bereichen Handel, Investitionen, Sicherheit, Klima und Kulturaustausch" . Ebenfalls am Dienstag wurde Kennedy auch von Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) empfangen. Bei dem "ausführlichen Gespräch" sei es die Perspektiven des wirtschaftlichen Aufbruchs nach der Krise in den USA und in Europa im Mittelpunkt gestanden, hieß es aus dem Vizekanzleramt. Kogler zeigte sich demnach nach dem Treffen zuversichtlich angesichts "der neuen Ansätze der Biden-Administration im Klimaschutz", denn die Klimakrise könne nur zusammen als Staatengemeinschaft bewältigt werden.