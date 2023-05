Neue US-Asylregeln wirken: Zahl der Grenzübertritte halbiert

Die neuen restriktiven Asylregeln von US-Präsident Joe Biden wirken offenbar. Die Zahl der registrierten Migranten, die die Grenze in die USA überquert hätten, sei seit Inkrafttreten der Vorschriften um die Hälfte zurückgegangen, sagte Innenminister Alejandro Mayorkas am Sonntag im Sender CNN. Noch sei es aber zu früh, um sich ein endgültiges Urteil zu bilden.

Die Grenzschützer hätten am Freitag etwa 6300 Grenzgänger aufgegriffen, am Samstag 4200. Vor Inkrafttreten der neuen Regeln seien es rund 10.000 pro Tag gewesen.

Der Republikaner Mark Green warf der US-Regierung vor, die Zahlen zu verschleiern. Was Mayorkas nicht erwähnt habe, sei, dass es zuletzt mehr Grenzübertritte gegeben habe "als in jeder anderen Woche unserer Geschichte", sagte der Vorsitzende des Heimatschutzausschusses im US-Repräsentantenhaus. Wegen des Endes von Titel 42 habe es eine Erwartungshaltung bei den Migrantinnen und Migranten gegeben - diese seien deshalb in "rekordverdächtiger" Zahl an die Südgrenze gekommen, so Green.