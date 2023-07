Neue und alte Kulturstars gab sich am Marktplatz die Ehre

Wiederauferstehung des Rankweiler Open Air nach vierjähriger Pause brachte neue Erkenntnisse.

RANKWEIL. Anfang Juli lud das Team vom Alten Kino Rankweil wieder zum Open Air am Marktplatz. Ein Mix aus Kabarett und den Aufsteigern dieses Jahr in der musikalischen Austropop-Szene wurde dem Publikum aus ganz Vorarlberg an den drei Veranstaltungstagen geboten. „Wir freuen uns, wenn wir mit ganz unterschiedlichen Acts ein breites Publikum auf den Marktplatz locken können“, so Rankweiler Altes Kino Geschäftsführerin Katharina Galehr, stellvertretend für die vielen ehrenamtlichen Helfer bei diesem Event. Der Rankweiler Marktplatz bot mit einer Freiluftbühne wieder eine spezielle Atmosphäre und das besondere Flair. Zum Auftakt des Open Air sorgte das Duo Peter&Tekal als führende Humor-Experten unter den Zuschauern für viel Schmunzeln und Lachsalven. Die beiden Meister medizinisch gepflegter Unterhaltung zeigten in ihrer Vorarlberg-Premiere des Programms „Wechsel-Wirkung“, dass nicht nur eine Krankheit, sondern auch Lachen ansteckend sein kann. Die bayerische Kabarett-Ikone Lisa Fitz bot in ihrem Jubiläumsprogramm „Dauerbrenner“ einen amüsanten Überblick über ihre 40-jährige Karriere. Zum Abschluss des Rankweiler Open Air war ein echter Wiener Shootingstar zu Gast und begeisterte das Publikum aus Nah und Fern. Mit seinem Wiener Dialekt und schwarzem Humor wusste Liedermacher Voodoo Jürgens mit seiner Band Ansa Panier zu überzeugen. Gesehen wurden Rankweils Ex-Vizebürgermeister Franz Abbrederis, die ehemalige Konzertveranstalterin Veronika Ess, Theatermobil-Macher Armin Weber, Architekt Wolfgang Mähr, Organisator vom Abenteuer Sportcamp Wolfgang Bauer und Zimmerei Marte Geschäftsführer Gabriel Marte aus Rankweil um nur einige Persönlichkeiten zu nennen. Das Rankweiler Alte Kino gibt nicht nur Stars eine Bühne, sondern bietet den Newcomern und Aufsteigern in der Kulturszene eine Plattform. Nach dem Open Air ist vor dem nächsten Highlight am Fuße des Liebfrauenbergs. Vom 9. bis zum 25. August 2023 findet am Marktplatz Rankweil das Open-Air-Kino „Filme unter Sternen“ statt. Jeweils mittwochs, donnerstags und freitags präsentiert das Alte Kino Rankweil ab 21 Uhr ausgewählte Filme. Neun großartige Kinohöhepunkte, die 100 m2 große Leinwand und bis zu 600 Sitzplätze unter freiem Himmel machen den Kinoabend jedes Mal aufs Neue unvergesslich.VN-TK