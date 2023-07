Neue Talstation für die Karrenseilbahn

Die Dornbirner Karrenseilbahn soll eine neue Talstation bekommen. 2025 soll der Um- beziehungsweise Neubau realisiert werden.

Entwurf von Innauer und Matt

Das neue Talstationsgebäude wird sich optisch an den Bestand anlehnen und modern sowie funktional gestaltet. Die Dornbirner Seilbahn AG freut sich, den Besucherinnen und Besuchern mit dem neuen Gebäude ein noch besseres Erlebnis bieten zu können.

Technische Erneuerung der Bahn

Nach gut 25 Jahren wird auch die Seilbahn, die täglich in Betrieb ist, technisch auf den neuesten Stand gebracht. In der Revision im November wird in Vorbereitung auf den Umbau 2025 unter anderem eine Glasfaserleitung verlegt. Aufgrund dessen wird es zu bestimmten Zeiten zu einer Vollsperre der Wanderwege kommen.