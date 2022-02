Neue Staffel von "Star Trek: Picard" startet Anfang März

Die neue Staffel von "Star Trek: Picard" startet am 4. März beim Amazon-Streamingdienst Prime Video und hält für Fans einige Überraschungen bereit. Der Trailer verrät bereits: Whoopi Goldberg kommt in der Rolle der geheimnisvollen Barkeeperin Guinan zurück und auch John de Lancie ist als undurchschaubarer und gottähnlicher Q wieder mit im Boot. Dieses Mal hat Captain Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) mit einer gespaltenen Realität und einer Abweichung der Zeit zu kämpfen.

Mit "Star Trek: Picard" war Sir Patrick Stewart 2020 in seine Rolle als Jean-Luc Picard zurückgekehrt, die er sieben Staffeln lang in "Star Trek: The Next Generation" verkörpert hatte. Neben Stewart zählen unter anderem Alison Pill, Isa Briones, Jeri Ryan und Brent Spiner zu den Mitwirkenden. Eine dritte Staffel wird zurzeit gedreht.