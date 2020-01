Neue Stadtbibliothek ist Besuchermagnet

Jung und Alt sind begeistert von Räumlichkeiten und Angebot der Stadtbibliothek Dornbirn.

Dornbirn. Noch vor der großen Eröffnungswoche hat die neue Stadtbibliothek ihre Türen für die Besucher geöffnet und wird seitdem regelrecht gestürmt. Viele sind einfach neugierig und möchten den markanten Neubau endlich von innen sehen. Andere nutzen die Gelegenheit, sich mit diversen Medien einzudecken. „In der ersten Woche hatten wir an einem Tag die doppelte Ausleihe wie vorher in einer Woche“, berichtet Cornelia Schuster vom Team der Stadtbibliothek. Nach anfänglicher Scheu herrscht mittlerweile auch an den Terminals für Selbstverbuchung reger Betrieb. Auch viele neue Büchereiausweise wurden ausgestellt – allein am ersten geöffneten Samstag gab es 30 Neuanmeldungen.

Begeisterte Besucher

Bis jetzt gibt es nur begeisterte Rückmeldungen. „Das Gebäude überzeugt sofort, die Leute atmen wie auf, wenn sie ins Foyer kommen“, berichtet Cornelia Schuster. Auch die jüngsten Bibliotheksbesucher sind begeistert und sehen die neue Kinderbibliothek im Erdgeschoss längst als ihr Reich. Sie lieben es, es sich in der Lesehöhle gemütlich zu machen und in der Kinderbücherwelt zu schmökern. Gemütlich geht es auch einen Stock tiefer in der Jugendbibliothek zu. Bequeme Sitzsäcke warten auf junge Erwachsene, die sich mit neuem Lesestoff von Fantasy über Horror bis zu Krimis eindecken möchten.

Insgesamt überzeugt die neue Stadtbibliothek mit hoher Aufenthaltsqualität. Ein „erweitertes Wohnzimmer für die ganze Stadt zu schaffen“, war das Ziel der Architekten. Besonders gut spürbar ist die Wohnzimmeratmosphäre in der lichtdurchfluteten Lounge im ersten Stock. Auf bequemen Sesseln blättern die Besucher in Zeitungen, plauschen oder trinken einen Kaffee. „Wir werden wohl bald zusätzliche Sitzgelegenheiten brauchen“, erzählt Cornelia Schuster. Auch in den Lern- und Leseräumen herrscht schon reger Betrieb. Das Konzept einer „offenen Bibliothek“ scheint jedenfalls voll aufzugehen. „Die neue Stadtbibliothek möchte ein offener Treffpunkt sein, ein Lern- und Ideenraum für möglichst viele Menschen“, bringt es die Bibliotheksleiterin Ulrike Unterthurner auf den Punkt.

Bibliothek feiert Eröffnung