Neue Songs zum Vollmond: Peter Gabriel veröffentlicht "i/o"

Peter Gabriel hat die Geduld seiner Fans lange strapaziert. Zwölf Jahre ist sein letztes Studioalbum her, ganze 21 sind seit seinem letzten Album mit neuer Musik vergangen. Während der Sessions zu "Up" hatte Gabriel nach eigener Aussage 130 Songs aufgenommen, von denen nur zehn auf dem Album landeten. Einen Nachfolger namens "i/o" hatte er ursprünglich für 2004 angekündigt, doch Tourneen und andere Projekte kamen dazwischen. Nun ist es aber soweit.

Im starken Kontrast dazu ist "Playing For Time" eine melancholische Piano-Ballade, in der sich der 73-Jährige mit dem Prozess des Alterns auseinandersetzt. Für die orchestrale Begleitung sorgt das New Blood Orchestra, mit dem er in der Vergangenheit seine größten Hits neu aufnahm. Orchesterleiter John Metcalfe ist in der Popmusik genauso zuhause wie in der Klassik. Er musizierte schon mit Morrissey, Coldplay, den Pretenders, den Simple Minds und verleiht dem Album teilweise die Klangaura eines Hollywood-Soundtracks.

Unterstützt wird der einstige Genesis-Frontmann wie gewohnt von Gitarrist David Rhodes, Bassist Tony Levin und Schlagzeuger Manu Katché. Neben seinem langjährigen Weggefährten Brian Eno wirkten weitere Musiker an dem Album mit, darunter auch seine eigene Tochter Melanie, die bei der minimalistischen, bewegenden Ballade "So Much" im Hintergrund singt. Wieder geht es ums Altern. "So much to live for, so much left to give", singt Gabriel. "This edition is limited, there's only so much can be done."