Neue Sicherheitsbroschüre der Stadt Hohenems

Die neue, druckfrische Sicherheitsbroschüre der Stadt Hohenems ist da!

Diese erhalten Sie kostenlos in allen Supermärkten von Spar, Adeg und Sutterlüty in Hohenems, im Rathaus, Bürgerservice und bei der Stadtpolizei sowie beim Werkhof.

Darin enthalten sind alle Informationen im Falle eines Blackouts – also eines längerfristigen Stromausfalls – in Hohenems und was Sie bereits im Vorfeld unternehmen können, um bestmöglich vorbereitet zu sein. Aber auch, was zu tun ist, wenn der Blackoutfall bereits eingetreten ist.