Neue Servicestelle für Betreuung und Pflege

In der Diepoldsauer Straße 7, 9 und 11 ist mit einem gemeinsamen Bauprojekt der Wohnbauselbsthilfe und Raiffeisen Immobilien ein tolles neues Quartier mit 39 Wohnungen entstanden, die mit 1. Dezember 2021 bezogen werden konnten:

Wohnen für Jung & Alt, barrierefrei, pflegegerecht und gut, direkt vor Ort betreubar. So sind in der zentral gelegenen Diepoldsauer Straße 7 sinnvollerweise auch zwei Servicestellen der Stadt Hohenems untergebracht: Zum einen die Servicestelle für Betreuung und Pflege, die zuletzt von Hohenems und Lustenau geteilt wurde und im Senecura Sozialzentrum angesiedelt war, nun aber ganz in die Trägerstruktur der Stadt übernommen wurde. Heidi Wenin (Casemanagement), Alina Koch (Casemanagement und Teamkoordination) und Bettina Flatz (Koordination für betreubares Wohnen) stehen hier für die Bürger bereit.