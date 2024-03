Neue Regelung für Mauterhebung auf Landes- und Gemeindestraßen in Vorarlberg geplant

In Vorarlberg wird es in Zukunft einfacher sein, Landes- und Gemeindestraßen mit einer Maut zu versehen. Bislang konnte eine Gebührenerhebung nur unter spezifischen Bedingungen erfolgen.

Bislang konnten auf Landes- und Gemeindewegen in Vorarlberg Mautgebühren nur dann erhoben werden, wenn die Straßen etwa signifikante Höhenunterschiede überbrücken oder außergewöhnliche Regionen erschließen. Das führte dazu, dass zahlreiche Straßen, die aufgrund hoher Bau- und Instandhaltungskosten eine Gebührenerhebung rechtfertigen würden, keine Maut verlangen durften. Diese Regelung soll - wie der ORF berichtet - nun auch in Vorarlberg geändert werden, allerdings ist das Modell in Österreich nicht ganz neu.