Neue Razzien in der Türkei gegen mutmaßliche Gülen-Anhänger

Die türkische Polizei ist am Freitag mit neuen Großrazzien gegen mutmaßliche Anhänger der Gülen-Bewegung vorgegangen, die von Ankara für den gescheiterten Militärputsch von Juli 2016 verantwortlich gemacht wird. Die Staatsanwaltschaften in Istanbul, Konya und Ankara stellten im Zuge verschiedener Ermittlungen Haftbefehle gegen 137 Verdächtige aus.

Dies berichteten die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu und der Nachrichtensender NTV. Die Razzien fanden demnach in 30 Provinzen statt und richteten sich unter anderem gegen die vermutete “Infiltrierung” des Militärs durch die Gülen-Bewegung. So wurden in der zentralanatolischen Provinz Konya 60 Verdächtige gesucht, die eine führende Stellung in der islamischen Bruderschaft gehabt haben sollen und im Kontakt mit aktiven Soldaten gewesen sein sollen. In Ankara wurden laut Anadolu 35 aktive und frühere Marinesoldaten gesucht. Die restlichen 42 Haftbefehle habe die Staatsanwaltschaft Istanbul ausgestellt.