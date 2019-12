Israel reagiert mit Luftangriffen auf Gaza-Raketenbeschuss

Israel hat mit Luftangriffen auf die neuen Raketenangriffe aus dem Gazastreifen reagiert. Israelische Flugzeuge hätten am frühen Sonntagmorgen Ziele der Al-Qassam-Brigaden angegriffen, dem bewaffneten Arm der palästinensischen Organisation Hamas, teilten Hamas-Vertreter mit. Über Verletzte oder Schäden gab es zunächst keine Angaben.

Zuvor hatten am späten Samstagabend erstmals nach einer rund einwöchigen Pause militante Palästinenser vom Gazastreifen aus wieder drei Raketen auf israelisches Gebiet abgefeuert. Die drei Geschoße wurden vom israelischen Raketen-Abwehrsystem Irom Dome (Eisenkuppel) abgefangen, wie die israelische Armee mitteilte. Zunächst war nur von zwei abgefangenen Raketen die Rede gewesen. Nach Angaben von Rettungssanitätern wurden drei Menschen in der Stadt Sderot leicht verletzt, als sie in Schutzräume flüchten wollten.