Neue Protestwelle gegen Babis in Tschechien angekündigt

Die Bewegung "Eine Million Augenblicke für Demokratie" hat in Tschechien eine neue Protestwelle gegen Regierungschef Andrej Babis angekündigt. Die wöchentlichen Veranstaltungen sollen ab Ende Februar der Reihe nach in 13 größeren Städten stattfinden.

Man fordere weiter den Rücktritt von Babis wegen seines Interessenkonflikts als Unternehmer und Politiker, sagte Organisator Mikulas Minar am Dienstag in Prag. Mitte November, zum 30. Jahrestag der demokratischen Wende von 1989, hatten eine Viertelmillion Menschen an einer Kundgebung des Bündnisses teilgenommen.