Neue Primärversorgung soll medizinische Leistungen erweitern

Mit dem neuen Gesamtvertrag für die Primärversorgungseinheiten (PVE) wollen Ärztekammer und Hauptverband der Sozialversicherungsträger die medizinische Versorgung breiter aufstellen und verbessern. Wie Ärztekammer-Vizepräsident Johannes Steinhart und Hauptverbands-Chef Alexander Biach am Mittwoch bei der Präsentation des Vertrages erläuterten, werden die Leistungen für die Patienten ausgeweitet.

Biach und Steinhart zeigten sich zuversichtlich, bis 2021 die angestrebten 75 Einheiten realisieren zu können. Derzeit sind 14 Pilotprojekte in insgesamt vier Bundesländern umgesetzt, wobei eines nicht als Zentrum sondern als Netzwerk realisiert ist. Weitere Standorte sind bereits in Umsetzung. Biach kündigte an, dass nach 2021 ein weitere Ausbau geplant sei. Je nach Größe behandlen die bestehenden Projekte zwischen 3.000 und 7.000 Patienten pro Quartal. Ziel ist es mit den 75 Einheiten österreichweit zehn Prozent der Bevölkerung zu versorgen, später auch mehr.