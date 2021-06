Neue Physiotherapiepraxis in der Marktstraße

Im ehemaligen „Pfanner-Gebäude“ in der Marktstraße 40 ist kürzlich eine neue Gemeinschaftspraxis für Physiotherapie eingezogen: Die „Praxis Marktstrasse – Physiotherapie + Sport“.

Neben der klassischen Physiotherapie gibt es wöchentliche Trainingsgruppen im Freien: „Fit werden und fit bleiben im Alltag“ ist das Motto der Rückenschul-Gruppe. Die zwei Gruppen „Training for running“ und „Training for climbing“ richten sich speziell an Läufer bzw. Kletterer.