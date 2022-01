Neue Parkabgabeverordnung in Hohenems

Der in der letzten Stadtvertretung getroffene Beschluss wird ab 1. Februar 2022 in Kraft treten: Wie in den anderen Städten Vorarlbergs wird Parken nun auch in Hohenems kostenpflichtig. Bei den Parkautomaten können auch kostenlose Kurzparktickets (für 15 Minuten Parkzeit) bezogen werden.

Die Entwicklung des Hohenemser Zentrums schreitet voran. Die hervorragende Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz mit Bus und Bahn und der Ausbau des Radwegenetzes laden ein, in Hohenems und vor allem im Herzen der Stadt als Begegnungszone auch ohne PKW unterwegs zu sein.

Parken wird ab 1. Februar 2022 in drei Zonen der Stadt kostenpflichtig:

Die im Tal gelegene Tarifzone 1 als Kernzone umfasst das historische Stadtzentrum, die Tarifzone 2 als Randzone die daran angrenzenden Bereiche der Schlossbergstraße bis zur Bahnhofstraße. Die Tarifzone 3 umfasst die Ledi (die Parkplätze beim Wasserwerk) und Schuttannen (Parkplätze beim Berggasthof Schuttannen). Gemeinsam mit der öffentlichen Tiefgarage Schillerallee stehen rund 500 Parkplätze im Zentrum zur Verfügung!

Unkompliziert & bargeldlos bezahlen

Parken kostet mindestens 30 Cent. In der Tarifzone 1 parken die Besucher für 1,40 Euro die Stunde, in allen anderen Zonen für nur 0,90 Euro – oder man löst am Automat einfach einen kostenlosen Kurzparkschein, der für 15 Minuten (Zone 1 und 2) gilt. Dazu muss am Automaten lediglich der grüne Häkchen-Knopf ohne jegliche Zahlung betätigt werden und ein Ticket, welches für 15 Minuten gilt, wird gedruckt (siehe Foto „Parken 1“). In der Zone 3 gibt es auch ein Tagesticket für Wanderer und Skifahrer für 5 Euro pro Tag. Die Parkgebühr kann vor Ort mittels Bargeld oder einer Karte mit Zahlungsfunktion entrichtet werden.

Dauerparkkarten

Anrainer, Wirtschaftstreibende und Arbeitnehmer beziehen ihre Dauerkarten (Verkauf ab 17.1.2022) über die Stadtpolizei Hohenems (Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 8 bis 12 und 13 bis 17 Uhr).

An folgenden Zusatztagen im Jänner wird die Dauerparkkarten-Registrierung abends bis 20 Uhr ermöglicht: Dienstag, 18.1.; Donnerstag, 20.1.; Montag, 24.1. und Mittwoch, 26.1.