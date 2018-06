Neue Oper Wien kämpft mit Wutminiaturen um das Musiktheater

Dass zeitgenössisches Musiktheater oftmals absurd erscheint, daran haben sich die meisten Konsumenten gewöhnt. Dass dies aber auch ganz bewusst passieren kann, das hat am Donnerstagabend die Neue Oper Wien unter Beweis gestellt - mit einem Miniaturenduett zweier musikalischer Brandreden, die im Meidlinger Werk X anhoben. Der Clou dabei: Eine war die Erstaufführung einer Arbeit von Peter Eötvös.

Am Beginn stand jedoch die surreale Textcollage “Der Ficus spricht”, die der 2000 freiwillig aus dem Leben geschiedene Gerhard Schedl einst mit dem Dichter Franzobel gemeinsam erstellt hatte. Dessen Textschnipsel stellen Versatzstücke der Theaterkommunikation dar, bestehen aus in den Raum geworfenen Imperativen wie “Lachen Sie nicht” oder pseudophilosophischen Exkursen wie “Es gibt hier kein Publikum”. Während Laura Schneiderhan und Dieter Kschwendt-Michel diese sich zunehmend fragmentierenden Texte mit vollem Körpereinsatz rezitieren, hat Wolfgang Resch als Balladensänger im Kurt-Weill-Stil die einzige Arie des Werks über, liefert Schedl ansonsten lediglich Begleitmusik zwischen Jazz, russischer Moderne und Webern changierend. Am Ende hat sich das Libretto zu bloßen Sprachfetzen verdünnt. Einsatz Alexander Kaimbacher.