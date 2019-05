Neue ÖBB-Lehrwerkstätte auf Schiene

Der Baustart für die moderne Ausbildungsstätte in der Mokrystraße ist im März erfolgt. Der Bezug des rund 8 Millionen Euro teuren Neubaus ist für Sommer 2020 geplant. Ab dann werden am Bahnhofsgelände rund 100 Lehrlinge ausgebildet.

Nach über drei Jahren Vorlaufzeit erfolgte im Frühjahr der Baustart für die neue ÖBB-Lehrwerkstätte in der Bludenzer Mokrystraße. In der neuen Ausbildungsstätte werden künftig bis zu 100 Lehrlinge in neun verschiedenen Lehrberufen angelernt. Das Angebot umfasst die Lehrberufe Elektro- und Metalltechnik, Mechatronik, Gleisbautechnik, Bürokaufmann/-frau sowie die vier eisenbahnspezifischen Fachausbildungen Elektrotechnik, Instandhaltungstechnik, Fahrzeugtechnik und Transporttechnik. „Mit dem Neubau der Lehrwerkstätte schaffen wir modernste infrastrukturelle Rahmenbedingungen für eine zukunftsweisende Ausbildung der ÖBB-Lehrlinge“, sieht ÖBB-Projektleiter Peter Kölbach der Fertigstellung mit Vorfreude entgegen. Diese soll bereits im Sommer 2020 erfolgen.

In der Alpenstadt freut man sich über den Zuzug der modernen Ausbildungsstätte. „Mit der Landesberufsschule haben wir bereits eine im ganzen Land geschätzte Ausbildungsstätte, die ÖBB-Lehrwerkstätte wird dieses Angebot ergänzen und zusätzlich junge Menschen nach Bludenz bringen“, bringt Bürgermeister Mandi Katzenmayer seine Freude zum Ausdruck. „Die ÖBB schaffen die Rahmenbedingungen, um jene Fachkräfte auszubilden, die in der Zukunft, Bahnstrecken planen und bauen und die modernen Züge, die angeschafft werden, warten. Damit leisten sie einen wesentlichen Beitrag zu einem umweltschonenden und klimafreundlichen Verkehr – gerade auch im Großraum Bludenz“, so Katzenmayer. „Ich freue mich, dass das Projekt nach der langen Vorlaufzeit nun auf Schiene ist“, bringt auch Vizebürgermeister Mario Leiter seine Freude über diese Betriebsansiedlung zum Ausdruck. „Als Eisenbahnstadt ist dies ein wichtiges Zeichen für unsere Region. Ich freue mich persönlich, aber auch in meiner Funktion als Stadtrat für Betriebsansiedelung auf die Eröffnung im kommenden Jahr“, so der Bludenzer Vize.