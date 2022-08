Neue-Musik-Doyen Lothar Knessl ist tot

Er war fraglos der Doyen der Neuen Musik und unermüdlicher Förderer neuer Klänge: Der Musikkurator, Radiomacher, Mitgründer von MICA und Wien Modern, Komponist und Journalist Lothar Knessl ist am Samstag im Alter von 95 Jahren verstorben. Dies teilte das Klangforum als Knessl eng verbundene Institution am Sonntag mit.

"Es sind die Leidenschaft und die Farbigkeit, mit der Lothar Knessl jenseits jeglichen Dozierens das Feuer für die Neue Musik entfacht hat und immer wieder neu am Brennen hielt", so Klangforum-Intendant Peter Paul Kainrath.

Geboren wurde Lothar Knessl am 15. April 1927 in Brünn. Er studierte in seiner Heimatstadt zunächst Klavier. In Wien begann er 1947 schließlich als Präfekt und Aushilfskapellmeister der Wiener Sängerknaben, es folgten Studien der Musik- und Theaterwissenschaft sowie der Komposition bei Ernst Krenek und Karl Schiske.