Neue Luftangriffe auf Ziele bei Damaskus

Rund um die syrische Hauptstadt Damaskus sind in der Nacht zum Mittwoch mehrere Explosionen zu hören gewesen. Die staatlichen Medien berichteten, dass die syrische Luftabwehr dabei "mehrere Ziele" beschossen und getroffen habe. Genauere Angaben lagen zunächst nicht vor.

Die israelische Luftwaffe hat in der Vergangenheit mehrfach Ziele in Syrien angegriffen. Die Bombardierungen richten sich Beobachtern zufolge gegen Kräfte, die mit dem Iran verbunden sind. Israel will verhindern, dass sich sein Erzfeind seinen Einfluss in Syrien militärisch weiter ausbaut. Der Iran unterstützt im syrischen Bürgerkrieg die Regierungstruppen.