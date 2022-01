Neue Leitung für Volksschule St. Peter

Bludenz. Neues Jahr - neue Direktorin. Die Bludenzer Volksschule St. Peter wird seit Anfang des Jahres von Michaela Riedl geleitet. Monika Koch tritt mit Frühjahr 2022 den wohlverdienten Ruhestand an.

Rund 150 Kinder werden derzeit in der Volksschule St. Peter von 19 Lehrpersonen unterrichtet. Seit Anfang dieses Jahres wird das Kollegium von Michaela Riedl geleitet. Michaela Riedl hat das Amt von Monika Koch übernommen, die seit 2015 als Direktorin an der Bludenzer Schule tätig war. Bis 2019 hat Koch zudem noch die Volksschule Bartholomäberg-Gantschier geführt. Mit 2022 tritt die engagierte Pädagogin ihren wohlverdienten Ruhestand an.