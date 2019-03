Kunsthalle Wien wird von Frauen-Kollektiv WHW geleitet

Das Frauen-Kollektiv WHW aus Zagreb übernimmt ab Juni die Leitung der Kunsthalle Wien. Das gab Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) am Mittwoch bekannt. Von den 83 Bewerbungen waren acht in die Endauswahl gekommen. Eine Jury fällte die Entscheidung, der sich die Stadträtin anschloss, einstimmig.

WHW steht für “What, How & for Whom” und besteht aus Ivet Curlin, Sabina Sabolovic und Natasa Ilic. “Ich freue mich auf unprätentiöse, intellektuelle und gleichzeitig humorvolle Kulturarbeiterinnen”, sagte die Stadträtin, die darauf verwies, dass auch die documenta in Kassel künftig von einem Kollektiv geleitet wird. Eine vierte WHW-Kollegin wird in Zagreb bleiben und nicht nach Wien kommen. Die Kunsthalle soll sich künftig international und Richtung der Kunstproduktion öffnen, sagte Sabolovic.

Das 1999 gegründete Kollektiv WHW (What, How & for Whom) wurde 2008 mit dem damals erstmals vergebenen “Igor Zabel Award for Culture and Theory” für außerordentliche kulturelle Leistungen in der zentral- und südosteuropäischen Region ausgezeichnet. Das Kollektiv hat schon in London und Antwerpen, Prag und Madrid, Hongkong und New York kuratiert und gemeinsam die 2009 die elfte Istanbul Biennale verantwortet, die sich stark um politische Denkanstöße bemühte. In Österreich hat WHW etwa für die Kunsthalle Exnergasse, den Graz rotor, die Wiener Festwochen (“Zehntausend Täuschungen und hunderttausend Tricks”, 2014 im 21er Haus) und 2011 auch für den damals von Kaup-Hasler geleiteten steirischen herbst gearbeitet. Damals entwarfen sie in der Galerie Zimmermann Kratochwill als zentrale Festivalausstellung eine aus unterschiedlichsten Zugängen zusammengesetzte “Zweite Welt” – Gegenentwürfe zu herrschenden Grenzen, Vorstellungen, Wünschen oder politischen Gegebenheiten.