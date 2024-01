Neue Kunststoff-Beschläge für Wiens Fiakerpferde

Wiens Fiakerpferde erhalten neue Hufbeschläge aus Kunststoff - sofern sich ihre Besitzer für einen Umstieg entscheiden. Das neue Modell wurde bereits im Rahmen eines Probebetriebs getestet. Da die neuen Beschläge laut Stadt funktioniert haben, wird der Umstieg nun gefördert. Die Kunststoff-Variante soll die Abnutzung des Straßenbelags durch die derzeit verwendeten Metall-Hufeisen reduzieren.

Fiakerkutschen gehören in Wien seit jeher zum Stadtbild. Die zweispännigen Kutschen werden gern von Wienbesucherinnen und -besuchern für eine Rundfahrt gemietet und sind auch ein beliebtes Fotomotiv. Bleibenden Eindruck hinterlassen sie aber auch auf der Fahrbahn. Auf den meistbefahrenen Routen entstehen rasch Spurrillen.

Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) verwies bei der Präsentation der Initiative am Freitag auf die "erheblichen Kosten", die durch die Schäden entstehen. Der jährliche Mehraufwand durch die zusätzliche Abnutzung wurden heute mit 800.000 Euro beziffert. Stark betroffen ist vor allem die Innenstadt, in der die Gefährte hauptsächlich unterwegs sind.

Nötig ist lediglich, die Tiere öfter zu beschlagen - also in etwa alle sechs Wochen. Metall-Hufeisen können hingegen bis zu neun Wochen genutzt werden. Der Umstieg wird von der Stadt gefördert, denn: Die Kunststoffvariante ist deutlich teurer. Pro Jahr und Pferd muss mit etwa 4.000 Euro gerechnet werden. Das ist in etwa der doppelte Betrag, der beim herkömmlichen Modell fällig wird, hieß es heute.