Neue Kunstmesse "STAGE Bregenz" ab 2024 am Bodensee

Bregenz bekommt eine neue Kunstmesse. Auf der ersten "STAGE Bregenz" werden sich von 22. bis 25. Februar 2024 über 50 internationale Galerien im Festspielhaus präsentieren.

Das neue Messeformat in den Sparten Design, Fotografie und digitale Kunst wird veranstaltet vom Kulturservice der Stadt, dem Stadtmarketing und der Kongresskultur Bregenz. Die "STAGE" soll den Auftakt bilden zur "Kunst & Design Week", so die Stadt Bregenz am Freitag, Details dazu sollen im Juni folgen.