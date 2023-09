Neue Kinderbetreuung im Herrenried

Um dem steigenden Bedarf gerecht zu werden, hat die Stadt Hohenems binnen kurzer Zeit und rechtzeitig zu Beginn des Betreuungsjahres 2023/2024 diesen September eine weitere Einrichtung eröffnet, in der rund 50 Kinder betreut werden.

600 Quadratmeter Nutzfläche im Erdgeschoß des früheren Sonderpädagogischen Zentrums erfüllen zusammen mit einem schönen, an Sinneseindrücken reichen Garten die aktuellen Anforderungen an eine moderne Betreuungseinrichtung und bietet den Kindern zwischen 18 Monaten und drei Jahren lichtdurchflutete Räume, in denen unterschiedliche Bedürfnisse und Interessen unterstützt werden können: Bewegungsdrang ebenso alternativ Ruhe und Erholung finden hier, in der Konrad-Renn-Straße 14, ausreichend Platz. Die täglich frisch vor Ort zubereitete Jause ist von Regionalität und Saisonalität gekennzeichnet; das Mittagessen wird tagfrisch von der Küche der Aqua Mühle zubereitet und geliefert.