Neue, junge Pferdesportler boten dem Publikum beste Unterhaltung

Ein Springreit- und Fahrturnier für Newcomer brachte am Pferdehof Bösch beachtliche Leistungen.

Das Highlight des Springreit-Turnier war die Ermittlung des Vereinsmeisters vom GFV Montfort. Bei den Lizenzfreien konnte sich Hanna Valentak mit ihrem Pony Little Snowman nicht nur den Titel eines Vereinsmeisters holen, sondern auch gleich den Sieg in der Klasse bis knapp einem Meter Sprunghöhe. Die Silbermedaille holte sich Amanda Bamberger mit ihrem Vitus und die Bronzemedaille ging an Sophie Pointner mit ihrem Freestyl. Bei den R1-Reitern die einen Parcours über 105 cm zu bewältigen hatten holte sich Sabrina Düringer mit ihrer Lilly Fee die Goldmedaille und Chiara Elsensohn mit ihrem Cincinetti wurde Zweite. Bei den R2-Reitern mit der Höhe von 115 Zentimeter setzte sich Stephanie Kirchmann mit ihrer Kleon’s Ariosa durch. Annika Schratter aus Weiler gewann mit Cosy Brown die Silbermedaille. Zum Abschluss nahmen fast dreißig Fahrgespanne am Turnier teil. Bei der Vereinsmeisterschaft des GFV-Montfort holte sich in der Klasse lizenzfrei Stephanie Kirchmann mit ihrer Beifahrerin Sabrina Düringer die Goldmedaille auf den Plätzen folgen Angelika Fetz mit ihrer Beifahrerin Stefanie Fetz und Alexandra Bauer mit Beifahrerin Sabrina Düringer. Lokalmatador Rico Allgäuer mit Beifahrerin Ulli Hatzl war im R2-Bewerb eine Klasse für sich. Das Highlight des Tages war die Landesmeisterschafft im Fahren. Bei den Ponys stand Bernhard Baldauf auf dem obersten Thron. VN-TK