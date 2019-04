Neue Internetpakete für Rankweil

Neues Quartal – neue Pakete, Rankweil gewinnt an Speed. Kabel TV Rankweil und highspeed Internet rüsten auf. Bis zu 400 Mbit/s können zukünftig in Rankweils Haushalten umgesetzt werden.

Die Breitband-Grundversorgung (bis 10 Mbit/s Download-Rate) ist mittlerweile an fast allen Wohnsitzen in Österreich gegeben. Für knapp 60% der Wohnsitze stehen Internetverbindungen mit mehr als 100 Mbit/s Downloadrate zur Verfügung (Vgl. BmVIT, Breitbandstrategie 2030 (2019) S. 9)

Streamingdienste wie Netflix oder Amazon Prime, Smartphones, Tablets oder smart Home Vernetzungen halten Einzug in unser Leben. Das heimische Internet wird um ein Vielfaches mehr belastet, als noch vor 10 Jahren. Durch das veränderte Nutzungsverhalten stiegen die Bandbreiten in den letzten Jahren stetig an. Vor allem größere Updates, wie beispielsweise von Online Games, umfassen teilweise mehrere Gigabyte. Mit einer Downloadrate von bis zu 400 Mbit/s sind diese jedoch in wenigen Minuten heruntergeladen. Auch Haushalte, in denen oftmals gleichzeitig gesurft, gestreamt oder gedownloadet wird, profitieren von einer schnellen Internetverbindung.