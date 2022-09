Neue Hochspannungsleitung im Weinviertel kostete 200 Mio.

Von Austrian Power Grid (APG) sind rund 200 Mio. Euro in eine neue Hochspannungsleitung im Weinviertel investiert worden. Über sie werden laut einer Aussendung künftig bis zu 3.000 MW erneuerbare Energie aus Niederösterreich ins überregionale Netz der APG gespeist und bundesweit nutzbar gemacht. Die Gesamtumsetzungszeit betrug sechs Jahre, am Montag erfolgte die feierliche Inbetriebnahme.

Die Bestandsleitung war aufgrund der fast 70-jährigen Betriebsdauer sanierungsbedürftig gewesen. Umgesetzt worden sei nun eine neue Trassenführung, die die geografische Entwicklung der Erzeugungsseite berücksichtigt habe. Nun führt eine 380-kV-Leitung ab Seyring in Gerasdorf bei Wien (Bezirk Korneuburg) bis Neusiedl an der Zaya (Bezirk Gänserndorf). Vom dort errichteten Umspannwerk Zaya geht eine 220-kV-Leitung zur tschechischen Staatsgrenze, weiters erfolgte eine neue Anbindung an das niederösterreichische 110-kV-Netz. Die Leitungslänge beträgt gesamt 62 Kilometer. Davon entfallen 48 Kilometer auf 380-kv-Leitungen und 14 auf 220-kV-Leitungen.