Neue Gemeinschaftsordination Dr. Hechenberger / Dr. Barta

Als Nachfolger von Dr. Christoph Schuler hat Dr. Maximilian Barta kürzlich seine Praxis mit Kassenvertrag im at & co. in der Franz-Michael-Felder-Straße 6 eröffnet.

Derselbe Standort, in welcher Dr. Joachim Hechenberger bereits seine Ordination betreibt. Dies ist der Start der Gemeinschaftsordination Dr. Hechenberger / Dr. Barta in Hohenems.

Durch die versetzten Ordinationszeiten werden patientenfreundliche und verlängerte Öffnungszeiten angeboten (siehe unten). Jeder Hausarzt betreut weiterhin seine eigenen Patienten und im Falle einer Urlaubsvertretung wird so eine umfassende Betreuung für die jeweils anderen gewährleistet.

Derzeit wird die Ordinationsfläche ausgebaut, um genügend Platz und Privatsphäre zu ermöglichen. Gleichzeitig wird durch eine Modernisierung an der Effektivität und Sicherheit und an kürzeren Wartezeiten gearbeitet. Dies beinhaltet auch die Möglichkeit der Online-Terminvereinbarung beider Ordinationen unter der bestehenden Website von Dr. Hechenberger (www.praxishechenberger.at) sowie die Einrichtung einer Telefonanlage, wodurch Rezepte einfach angefragt und an Werktagen nach 24 Stunden in der Apotheke abgeholt werden können.

Im Laufe der Zusammenarbeit wird ein steter Ausbau der Serviceleistung angestrebt sowie eine engere Kooperation mit anderen Gesundheitsberufen im Haus. Außerdem sind weitere Mietflächen für Ärzte und Therapeuten geplant.

Weitere Informationen

Tel. 05576/73303

Mit der Durchwahl 1 gelangen Sie zur Rezeptbestellung

Mit der Durchwahl 2 gelangen Sie (während seiner Ordinationszeiten) zur Ordination Dr. Hechenberger

Mit der Durchwahl 3 gelangen Sie (während seiner Ordinationszeiten) zur Ordination Dr. Barta

Öffnungszeiten

Öffnungszeiten Dr. Hechenberger

Tel. 05576/73303

Montag: 8 – 12 und 14 bis 18 Uhr

Dienstag: 8 – 12 Uhr

Mittwoch: 14 – 18 Uhr

Donnerstag: 8 – 12 Uhr

Freitag geschlossen

Öffnungszeiten Dr. Barta