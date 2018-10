Neue Geldwäscheprävention

Meldepflicht für das „Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz“ (WiEReG).

Wirtschaftliche Eigentümer von Gesellschaften sind alle natürlichen Personen, die direkt oder indirekt einen ausreichenden Anteil halten oder die Kontrolle an der Gesellschaft ausüben. Direktes wirtschaftliches Eigentum besteht, wenn eine natürliche Person einen Anteil von mehr als 25 % an der Gesellschaft hält oder Kontrolle ausübt. Indirektes Eigentum liegt vor, wenn ein Rechtsträger einen Anteil von mehr als 25 % an einer Gesellschaft hält UND eine natürliche Person Kontrolle auf diesen Rechtsträger ausübt. Kontrolle liegt beispielsweise ab einer Beteiligung von mehr als 50 % vor. Wenn nach Ausschöpfung aller Möglichkeiten keine natürliche Person als wirtschaftlicher Eigentümer ermittelt werden kann, so sind die natürlichen Personen der obersten Führungsebene der Gesellschaft (Geschäftsführung) als subsidiäre wirtschaftliche Eigentümer zu melden.