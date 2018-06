Neue Gedichte: Schelmisches und Politisches im Dialekt

Mit seiner Lyrikreihe positioniert sich der Limbus Verlag seit einigen Jahren als ernst zu nehmender Geburtshelfer heimischer zeitgenössischer Gedichte. Nach den jungen Dichterinnen Lydia Steinbacher und Cornelia Travnicek sind mit Ewald Baringer und Stephan Eibel Erzberg nun zwei Lyriker an der Reihe, die sich die Welt auf ihre jeweils sehr eigenwillige Art erschreiben.

Als “Schelm unter den Dichtern” bezeichnet der Limbus Verlag den 1955 in Wien geborenen Autor Ewald Baringer, der nach Prosaarbeiten wie “Landauf. Landab. Landüber” (2008) oder “Prosatextilien zur Schleierlegende” (2012) nun unter dem Titel “Kinderstube der Fische” seinen ersten Lyrikband vorlegt. Die Gedichte des ehemaligen Lehrers und für die APA aktiven Journalisten zeugen dabei von tief greifender Liebe zur Sprache wie von gelassenem Mut zur Selbstironie.

Von seinem kritisch-ironischen Blick bleiben weder das kulinarische Angebot bei Abendeinladungen noch der örtliche Sparverein und nicht zuletzt das Schreiben selbst verschont. So nimmt sich Baringer gleich zum Auftakt in einem der wenigen titellosen Gedichte des Nicht-Schreibens an: “heute kein gedicht geschrieben / schreibfreundliches regenwetter zwar / doch so einiges kam dazwischen”. Das Dazwischengekommene kennen wohl auch Nicht-Lyriker allzu gut, ebenso wie Baringers sarkastische Hoffnung auf das Morgen: “ab morgen wieder volldampf / wär doch gelacht”.

Auf 96 Seiten bringt Baringer seinen Lesern, die aufgrund fehlender Interpunktion und großer Enjambementfreudigkeit des Dichters im Lesetempo nicht nur einen Gang runter schalten müssen, den Anblick “verkabelter jungspunde” näher, die er beim “sorgensport” beobachtet oder serviert in “musikalische tagesration” allerlei Neuschöpfungen wie “morgensonate für waschmaschine und weißes klavier”, “gestreamtes garantiert virenfrei” oder “verträumtes divertimento / für schnarchsack und engelshaarharfe”. Zwischen gebrochenen Alltagsbeschreibungen und verspielten Naturbeobachtungen ist “Kinderstube der Fische” ein erfrischend-fordernder Band, der immer wieder zum Nach- und Neulesen einlädt. (Ewald Baringer: “Kinderstube der Fische. Gedichte”, Limbus Lyrik, 96 Seiten, 13 Euro, ISBN 978-3-9903912-3-5)

Für nicht weniger als “alle” schreibt der 1953 in der Steiermark geborene Stephan Eibel Erzberg seine Gedichte, die er in seinem neuen Band “breaking poems” versammelt hat. Weitaus weniger verschlüsselt als Verlagskollege Baringer setzt er sich mit der Welt auseinander, einer Welt, durchdrungen von Horrornachrichten im postfaktischen Zeitalter: “wie träumen / wenn ich nachts / nicht schlafen kann”, fragt sich das lyrische Ich, “wie gelassen sein / wenn ich die leader / im radio hör // wie zuversicht ausstrahlen / wenn es mehr atombomben / als tiger gibt // und in zukunft / das wort nein / dich ins gefängnis bringt”.

In seinen Kürzestversen setzt er sich in dem langen Kapitel “öffentlich” mit Aggression gegen Asylwerber auseinander, prangert Besserwissertum an oder schreibt gegen den “stinkenden Planeten” und den Zwölfstundentag an. Eingestreut finden sich immer wieder Dialektgedichte, die in Sachen Deutlichkeit noch einen Schritt weitergehen: “das schlimmste aber ist / wennst vergisst obizulassen / wenn dir ins hirn gschissen wird”. Seine Gedichte übertitelt er mit “övp” oder “die schuldigen”, kehrt den Blick zunehmend nach Innen und landet bei den Kapiteln “privat” und “sehr privat”, wo die Titel da lauten: “schatzi”, “diejenige” oder “meine frau”. Da ist von “angewinkelten beinen / auf dem roten sofa” die Rede oder von der Pubertät: “in der pubertät / kam ich immer zu spät / in meinem kopf / lief stets die gleiche platte: / spiel dich mit deiner steifen latte”. Ja, Stephan Eibel Erzberg schreibt nicht um den heißen Brei herum. Von Andrea Maria Dusl stammt ein sehr persönliches Nachwort. (Stephan Eibel Erzberg: “breaking poems. Gedichte”, Limbus Lyrik, 96 Seiten, 13 Euro, ISBN 978-3-9903912-4-2)