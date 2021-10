Neue Führung

Seit Mai 2021 ist Hannes Wölfl Geschäftsführer des Verbundes Porsche Bregenz und Dornbirn.

Hannes Wölfl will die Position als führender Anbieter weiter ausbauen. Kund(inn)­enservice und Kund(inn)­enzufriedenheit stellt er dabei an oberste Stelle. Firmen- wie Privatkunden- und -kundinnen werden bei Porsche im ganzen Prozess betreut und dies sowohl im Neu- wie im Gebrauchtwagenbereich. Speziell bei der Marke VW Nutzfahrzeuge kann der Betrieb mit Neuheiten auftrumpfen. Der neue Caddy ist dieses Frühjahr neu auf den Markt gekommen. Aktuell startet die Markteinführung des neuen VW Multivan.

Neben der klassischen Palette an Volkswagen, Volkswagen-Nutzfahrzeugen, Audi, SEAT, ŠKODA und Porsche zeigt sich das Unternehmen als Topanbieter im E-Fahrzeugbereich bei dem man aus dem Vollen schöpfen kann: Von den VW-Elektromodellen sind der ID.3, ID.4 und der All­radler ID.4 GTX lieferbar. Dazu kommen vollelek­trische SUV von Audi wie der e-tron oder der Q4 e-tron. Auch der Cupra Born, der Skoda ENYAQ, der Porsche Taycan oder bei den Nutzfahrzeugen der e-Crafter weisen den Weg in die Zukunft der Mobilität. Auch diverse Hybridmodelle werden in allen Marken angeboten.