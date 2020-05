Neue Führung beim OGV Schlins

Die Gartenfreunde von Schlins legten bei der Jahreshauptversammlung die Grundsteine für die Zukunft.

Schlins . Mit landesweit mehr als 15.000 ehrenamtlichen Mitgliedern gehören die Obst- und Gartenbauvereine in Vorarlberg zu den Größten ihrer Art. Auch in Schlins sind die Gartenfreunde schon seit Jahren im OGV Schlins vereint.

Mit vereinten Kräften in die Zukunft

Trotz Corona bereitet sich der Obst- und Gartenbauverein Schlins auf das Jahr 2020 vor. So wurden bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung nach einem Rückblick auf das vergangene Jahr auch grundlegende Veränderungen für die Zukunft getroffen. Nach Jahren als Obmann zog sich Simon Zangerl als Vereinsvorsitzender zurück und übergab an ein Dreier-Team bestehend aus Simon Matt, Jürgen Hartmann und Christoph Kleboth. Das neue Führungstrio zeigte sich erfreut und blickte auch gleich auf das laufende Jahr, welches unter dem Motto “kleiner Garten ganz groß” steht. In weiterer Folge der JHV übernahm Manuela Piereder das Amt der Schriftführerin, Daniela Dörn, Jakob Galehr und Ingeborg Gantner unterstützen den Vorstand neu als Beiräte, Marianne Matt und Michael Marent bleiben dem OGV als Kassierin und Beirat treu.