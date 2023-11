Neue Finanzierungsvereinbarung für Wiens Volkshochschulen

Die Stadt Wien hat eine neue Finanzierungsvereinbarung mit den Volkshochschulen abgeschlossen. Diese waren im Vorjahr in finanzielle Turbulenzen geraten. Im Dezember 2022 musste sogar ein Rettungspaket geschnürt werden. Nun gibt es mehr Geld - aber auch mehr Vorgaben. Eingeführt wird etwa eine Berichtspflicht an den Gemeinderat. Auch die Mindestteilnehmerzahl bei Kursen wird erhöht. Das Personal wird hingegen reduziert.

Ziel des Pakts ist die nachhaltige Sicherstellung eines modernen und effizienten Betriebs, der sich an den Kundinnen und Kunden orientiert, versicherte der zuständige Stadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) in einer Aussendung am Mittwoch. Schon im Vorjahr sei ein Konsolidierungs- und Restrukturierungsprozess vereinbart worden, betonte er. Nun sei ein neues Übereinkommen erzielt worden.