Neue Fahrzeuge für die Feuerwehr Weiler

Im Rahmen eines Feuerwehrfestes am 24. September findet die Fahrzeugsegnung statt.

Wettbewerb und Fest

Aktuell laufen bereits die Vorbereitungen für das große Feuerwehrfest, das für 24. und 25. September 2022 geplant ist und in dessen Rahmen auch die neuen Fahrzeuge gesegnet werden. Los geht es am Samstag mit einem Atemschutzwettkampf, bei dem rund 25 Gruppen aus dem ganzen Land erwartet werden. Für die Teilnehmenden gilt es, ihr Geschick an drei Stationen unter Beweis zu stellen – beim Inbetriebnehmen eines Pressluftatmers, auf einer Hindernisstrecke im Montfort Saal und beim Aufrüsten des Pressluftatmers. Gegen 19 Uhr findet die Siegerehrung im Festzelt beim Feuerwehrhaus statt – ab 20 Uhr ist Party mit der Band Saitensprung angesagt.

Segnung der Fahrzeuge

Das Sonntagsprogramm beginnt um 10 Uhr mit einer Festmesse in der Pfarrkirche Weiler mit Fahnenabordnungen der umliegenden Feuerwehren. Im Anschluss werden das neue Tanklöschfahrzeug TLF-A und das neue Versorgungsfahrzeug VFC gesegnet und feierlich in Betrieb genommen. Letzteres wird erst Ende Juli fertiggestellt. Die Feuerwehr Weiler ist dann im Besitz von vier Fahrzeugen und zwei Anhängern. Nach der Fahrzeugsegnung setzt sich der Festumzug von der Fa. Giko in Richtung Spritzenhaus in Bewegung. Nach dem feierlichen Fahneneinzug in das Festzelt findet der Festausklang mit mehreren Musikvereinen statt.