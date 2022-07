Neue Fahrradrampe beim Tennisclub Hohenems

Auf Höhe des Tennisclubs, von der Schillerallee bis zur Markus-Sittikus-Straße wurde in den vergangenen drei Wochen die Fahrradrampe auf einer Gesamtlänge von rund 35 Metern neu verlegt und asphaltiert.

Mit einer Breite von etwa zweieinhalb Metern plus Bankette ist nun eine bequeme Verbindung für alle Radfahrenden geschaffen worden. Die Böschung entlang des Wegs wurde mit heimischen Gehölzen bepflanzt.

„Wichtig ist die radfreundliche Zugänglichkeit der Schillerallee, welche durch die neue Rampe gewährleistet werden kann. Die Schillerallee ist ein Teil der Landesradroute und damit ein Stück der Hauptachse für den Alltagsradverkehr im Land“, so Landesrat Daniel Zadra.

„Unserem Ziel, die fahrradfreundlichste Stadt des Landes zu werden, sind wir nun erneut einen Schritt nähergekommen. Unbeschwert in der Freizeit die Natur genießen oder auf dem Weg zur Arbeit etwas für die Gesundheit tun – all das ist bei einem Umstieg vom Auto auf das Rad möglich. Daher sorgen wir gerne für ein sicheres und zeitgemäßes Radwegenetz in Hohenems“, ergänzt Bürgermeister Dieter Egger.