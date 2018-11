Neue Event-Arena - Keine Großkonzerte in Wiener Stadthalle

Es wird langsam konkreter: Bis Ende Jänner soll feststehen, wo die angekündigte Wiener Event-Arena hinkommen wird. Durch die bis zu 20.000 Besucher fassende Location muss sich die Stadt jedenfalls auch Gedanken über die Zukunft der Stadthalle machen. Denn Großkonzerte und internationale Sportveranstaltungen wird es dort dann nicht mehr geben. Denkbar ist etwa ein Mix aus Kultur und Breitensport.

Allzu viele Details zur neuen “Multifunktionshalle” gibt es ohnehin noch nicht. Das Projekt wird jedenfalls über die Wien Holding bzw. deren neu gegründete Tochter “WH-Arena Projektentwicklung GmbH” abgewickelt. Als nächster Schritt muss nun geklärt werden, wo der Riesenbau errichtet wird. “Acht Standorte werden geprüft”, sagte Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) in einem Hintergrundgespräch mit Journalisten. Bis Ende Jänner soll es ein Ergebnis geben.

Gollowitzer rechnet mit einem Spatenstich spätestens 2021. Ab dann sei mit einer Bauzeit von bis zu drei Jahren zu rechnen. Wie viel Geld man in die Hand nimmt und woher es kommt, weiß die Stadt noch nicht. “Wir prüfen alle Finanzierungsformen”, sagte Hanke. Sprich: Auch Private könnten mit an Bord sein. Und vergleichbare Vorhaben in anderen Städten hätten bis zu 220 Mio. Euro gekostet.