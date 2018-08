Neue Dimensionen im Stadtspital

Im Rahmen der Reihe „Fritag am füfe“ gab es einen ersten Eindruck in den neuen OP Bereich des Krankenhaus Dornbirn.

Dornbirn Seit Herbst 2016 laufen am Dornbirner Stadtspital die Erweiterungsarbeiten für den neuen OP Bereich. Am vergangenen Freitag wurde zahlreichen Interessierten im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Fritag am füfe“ ein interessanter Einblick in die neue Dimension des OP-Bereichs gewährt.

Frequenzerhöhung und bessere Versorgung

„Mit diesen Investitionen bekennen wir uns deutlich zu einem eigenständigen Dornbirner Krankenhaus“, so Dornbirns Bürgermeisterin Andrea Kaufmann bei der Präsentation des aktuellen Standes in der Aula des Verwaltungstraktes. Rund 22,5 Millionen Euro investiert die Stadt in ihr Krankenhaus. Die Erweiterung soll dabei höhere Frequenzen im Operationsablauf, vermehrte ambulante Eingriffe und eine zentrale Versorgung der Patienten vor und nach der Operation ermöglichen. In der aktuellen Bauetappe stehen die ersten vier neuen Operationssäle vor der Fertigstellung. Die Umbau- und Erweiterungsarbeiten in den vergangenen Monaten verliefen dabei bei laufendem Krankenhausbetrieb, konnten allerdings ohne große Beeinträchtigungen durchgeführt werden, wie die Bürgermeisterin berichten konnte. Bereits im September sollen vier der sieben neuen OP-Säle in Betrieb genommen werden.

Beeindruckender Rundgang durch den neuen OP Bereich

In weiterer Folge konnten sich die interessierten Besucher am vergangenen Freitag vor Ort einen Blick in den neuen OP Bereich des Stadtspitales machen. Bei einem Rundgang durch den neuen Zubau gab es interessante Einblicke in die neuen Operationssäle und die Teilnehmer erfuhren dabei Interessantes über die Technik die in so einem Raum steckt. Beeindruckt zeigten sich die Besucher auch vom mit Tageslicht erhellten, abwechslungsreichen OP-Bereich mit angenehmer Ausstrahlung. Der Rundgang führte auch durch den neuen Sterilisationsgang und abschließend auch noch in die restlichen drei OP-Säle, die in der zweiten Etappe fertig gestellt werden.

Gesamtfertigstellung 2020