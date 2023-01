Neue Daten: Covid-Impfung verhindert Spitalsaufnahmen stark

Auch wenn manche Experten die Covid-19-Pandemie in eine Influenza-ähnliche Situation mit ständiger Verbreitung samt saisonalen Spitzen übergehen sehen, die Gefahr bleibt. Kanadische Experten haben jetzt mit Daten aller Covid-19-Erkrankten der Provinz British Columbia den Schutzfaktor der Impfung bezüglich schwerer Verläufe belegt: Die Covid-19-Impfung verschiebt die Häufigkeit von Spitalsaufnahmen altersmäßig dramatisch und reduziert sie insgesamt stark.

Dass das Alter der Betroffenen generell der größte Einflussfaktor für die Schwere von Covid-19-Erkrankungen bedeutet, ist seit langem bekannt. In der Studie im International Journal of Infectious Diseases (), die jetzt online erschienen ist, zeigte sich aber ein sehr guter Effekt der Impfung gegen SARS-CoV-2. So ergab sich bei den ungeimpften Personen bereits in der Altersgruppe zwischen 30 und 39 Jahren eine um das 2,14-Fache erhöhte Häufigkeit von Spitalsaufnahmen im Vergleich zu den 20- bis 29-Jährigen. Unter den Geimpften erhöhte sich das Hospitalisierungsrisiko hingegen nur um 45 Prozent. In der Altersgruppe der 40- bis 49-Jährigen stieg die Rate der Spitalsaufnahmen bei den nicht Geimpften (im Vergleich zu den 20- bis 29-Jährigen) auf das 3,38-Fache (Geimpfte: Faktor 1,34 oder plus 34 Prozent).