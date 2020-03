Neue Corona-Infokampagne von Regierung und Rotem Kreuz

Die Regierung startet gemeinsam mit dem Roten Kreuz eine neue Infokampagne zum Coronavirus. Ziel davon ist es, das Bewusstsein für das große Risiko, das vom Coronavirus ausgeht, zu schärfen. Dazu werden ab Sonntag konkrete Tipps, Handlungsanweisungen und Informationen zielgruppenorientiert, mehrsprachig und auf allen Kanälen unter die Bevölkerung gebracht, teilte das Bundeskanzleramt mit.

Der Slogan der aktuellen Kampagne lautet "Schau auf dich, schau auf mich. So schützen wir uns". Die Bundesregierung und das Rote Kreuz informieren gemeinsam in allen Tageszeitungen, in Radio und Fernsehen sowie online und in den sozialen Medien über Aktuelles rund um das Coronavirus. "Schau auf dich, bleib zu Hause", heißt es etwa auf großen Tageszeitungen am Sonntag. Finanziert wird die Kampagne vom Roten Kreuz und der Bundesregierung. Im digitalen Bereich läuft die Kampagne über die Kanäle der Bundesregierung, ausführliche aktuelle Informationen werden auf der Seite oesterreich.gv.at zur Verfügung gestellt.